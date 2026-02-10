Российская саночница Дарья Олесик заняла 13-е место на Олимпиаде-2026 в Италии
Российская саночница Дарья Олесик заняла 13-е место в соревнованиях одноместных саней на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В своей заключительной попытке 21‑летняя российская спортсменка показала результат 53,211 секунды. Её итоговый результат на ОИ – 3 минуты 33,210 секунды.
Олимпиада 2026. Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
10 февраля 2026, вторник. 20:34 МСК
Окончено
1
Юлия Таубиц
Германия
3:30.625
2
Элина Ева Бота
Латвия
+0.918
3
Эшли Фаркухарсон
США
+0.957
Золото соревнований выиграла немка Юлия Таубиц (3.30,625), серебряным призёром стала Элина Ева Бота из Латвии (+0,918), тройку лучших замкнула американка Эшли Фаркухарсон (+0,957).
Отметим, в первой попытке на Олимпиаде Олесик тоже заняла 13-е место, во второй — 14-е, в третьей — 13-е, в четвёртое — 7-е.
Саночники на Играх базируются на бобслейно-санной трассе в Кортина-д'Ампеццо.
Комментарии
