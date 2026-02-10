Глейхенгауз сообщил, что он срочно нарезал новую музыку для короткой программы Гуменника

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что он срочно нарезал музыку для короткой программы действующего чемпиона России Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Я, слава богу, делаю это не первый год. Рука набита, поэтому у меня это не вызвало огромных проблем. За вечер я нарезал другую музыку. Но потом мы пришли к решению взять музыку, под которую Пётр катался сегодня. Могу сказать, что все втроём — я, Петя, Вероника — послушали и решили, что из всех вариантов, этот лучший. И даже чуть-чуть она подходит под образ. Конечно, мы не будем говорить, что это тот же самый «Парфюмер», но это лучшее решение, которое мы могли найти», — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.