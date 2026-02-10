«Программа-максимум не получилась». Гербольдт — о короткой программе Гуменника на ОИ-2026

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт оценила выступление действующего чемпиона России Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Программу-минимум Пётр выполнил. К сожалению, программа-максимум не получилась. Это Олимпийские игры — было видно, что эмоционально было совсем не спокойно. Хочется пожелать Петру спокойствия и удачи в произвольной программе», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Судьи оценили выступление Гуменника в короткой программе в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29).