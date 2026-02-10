У Пётра Гуменника лопнул шнурок в короткой программе Олимпиады-2026 в Италии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник столкнулся с проблемами со шнурками на коньках по ходу проката короткой программы на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), открыл соревнования мужчин.

Судя из трансляции соревнований, у Гуменника, вероятно, лопнул шнурок перед выступлением или в самом его начале.

Фото: скриншот из трансляции

КП Гуменника поставлена под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин». В прокате из прыжкового контента россиянин исполнил каскад четверной флип — двойной тулуп на минус, четверной лутц и тройной аксель. Все непрыжковые элементы Пётр сделал на четвёртый уровень сложности.

Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника 48,43 балла, компоненты 38,29).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы фигуристов с участием Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.