Гуменник признался, что за два дня до Олимпиады-2026 не знал, какую программу будет катать

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник высказался о проблемах с музыкой к своей короткой программе, с которыми столкнулся незадолго до старта на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«За пару дней до соревнований не знал, какие будут первые ноты моей музыки. Уехал, ещё не зная, какую программу буду катать, под какую музыку. Взял все свои костюмы, у меня с собой сейчас шесть костюмов. Поначалу думал, что «Дюну» буду катать, но потом оказалось, что музыку никак не очистить. Спасибо большое композитору Эдгару, который написал эту прекрасную музыку, которая легла под «Парфюмера», она ничем не хуже моей предыдущей, позволяет мне быть более эмоциональным.

Эмоциональность пришлось немного придержать, вчера на тренировке я пытался по максимуму, как сказал хореограф, всё сделать, поменять настроение, руки, резкость движений. От этого заходы стали другие и мне стало сложно прыгать прыжки. Сегодня пытался себя придержать, заходы делать как обычно, только в дорожке обыграть музыку, трагичную, эмоциональную. Парфюмер — не просто человек в себе, который просто ищет ароматы и ни о чём не думает, а как человек, для которого это трагедия, что ему приходится быть таким злодеем, что у него нет своего запаха. Печальная у него судьба» — сказал Гуменник в эфире Okko.

Судьи оценили выступление Гуменника в КП в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29) на ОИ-2026.

