Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Финляндия — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Гуменник признался, что за два дня до Олимпиады-2026 не знал, какую программу будет катать

Гуменник признался, что за два дня до Олимпиады-2026 не знал, какую программу будет катать
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник высказался о проблемах с музыкой к своей короткой программе, с которыми столкнулся незадолго до старта на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«За пару дней до соревнований не знал, какие будут первые ноты моей музыки. Уехал, ещё не зная, какую программу буду катать, под какую музыку. Взял все свои костюмы, у меня с собой сейчас шесть костюмов. Поначалу думал, что «Дюну» буду катать, но потом оказалось, что музыку никак не очистить. Спасибо большое композитору Эдгару, который написал эту прекрасную музыку, которая легла под «Парфюмера», она ничем не хуже моей предыдущей, позволяет мне быть более эмоциональным.

Эмоциональность пришлось немного придержать, вчера на тренировке я пытался по максимуму, как сказал хореограф, всё сделать, поменять настроение, руки, резкость движений. От этого заходы стали другие и мне стало сложно прыгать прыжки. Сегодня пытался себя придержать, заходы делать как обычно, только в дорожке обыграть музыку, трагичную, эмоциональную. Парфюмер — не просто человек в себе, который просто ищет ароматы и ни о чём не думает, а как человек, для которого это трагедия, что ему приходится быть таким злодеем, что у него нет своего запаха. Печальная у него судьба» — сказал Гуменник в эфире Okko.

Судьи оценили выступление Гуменника в КП в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29) на ОИ-2026.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Идёт
1
Стивен Гоголев
Канада
87.41
2
Кирилл Марсак
Украина
86.89
3
Пётр Гуменник
Россия
86.72

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы фигуристов с участием Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

Календарь соревнований фигуристов на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Гуменник уступает уже двоим. Дальше будет сложнее — Малинин и Кагияма готовятся. LIVE
Live
Гуменник уступает уже двоим. Дальше будет сложнее — Малинин и Кагияма готовятся. LIVE
Четвёртый день Олимпиады. Гуменник выступил с КП! Пётр пока на третьем месте. LIVE!
Live
Четвёртый день Олимпиады. Гуменник выступил с КП! Пётр пока на третьем месте. LIVE!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android