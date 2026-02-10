Глейхенгауз — о Гуменнике: попасть в топ-6 ОИ после короткой программы будет сложно
Поделиться
Российский хореограф Даниил Глейхенгауз оценил выступление действующего чемпиона России Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Идёт
1
Стивен Гоголев
Канада
87.41
2
Кирилл Марсак
Украина
86.89
3
Пётр Гуменник
Россия
86.72
«Хочется, чтобы в произвольной программе Петя смог показать весь свой арсенал четверных. Я уже прекрасно понимаю, что попасть в топ-6 после короткой программы для него будет сложно. Надо для этого набирать за 90 баллов. Хотелось бы по итогу попасть в десятку, чтобы были шансы из предпоследней разминки попасть наверх, вплоть даже до третьего места», — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.
Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29).
Материалы по теме
Комментарии
- 10 февраля 2026
-
22:21
-
22:10
-
22:01
-
21:55
-
21:50
-
21:46
-
21:45
-
21:42
-
21:39
-
21:37
-
21:31
-
21:29
-
21:23
-
21:20
-
21:16
-
21:14
-
21:11
-
21:07
-
21:07
-
21:02
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:45
-
20:30
-
20:29
-
20:10
-
20:04
-
19:50
-
19:46
-
19:34
-
19:32
-
19:22
-
19:17
-
19:11