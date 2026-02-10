Глейхенгауз — о Гуменнике: попасть в топ-6 ОИ после короткой программы будет сложно

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз оценил выступление действующего чемпиона России Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Хочется, чтобы в произвольной программе Петя смог показать весь свой арсенал четверных. Я уже прекрасно понимаю, что попасть в топ-6 после короткой программы для него будет сложно. Надо для этого набирать за 90 баллов. Хотелось бы по итогу попасть в десятку, чтобы были шансы из предпоследней разминки попасть наверх, вплоть даже до третьего места», — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.

Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29).