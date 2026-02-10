Владислав Дикиджи оценил выступление Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде

Чемпион России (2025) по фигурному катанию Владислав Дикиджи оценил выступление действующего чемпиона России Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Очень переживал за Петю. То, что с музыкой, не представляю, как он выдержал морально. По поводу двойного тулупа Петя перестраховался. Кто не будет волноваться в такой ситуации», — написал Дикиджи на своей странице в социальных сетях.

Гуменник, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), открыл соревнования мужчин в короткой программе. Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29).