«Не выдержал напряжения». Пётр Гуменник — о лопнувшем шнурке во время КП на ОИ-2026
Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник подтвердил, что имел с проблемами со шнурками по ходу проката короткой программы на Олимпийских играх – 2026 в Италии.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Идёт
1
Стивен Гоголев
Канада
87.41
2
Кирилл Марсак
Украина
86.89
3
Пётр Гуменник
Россия
86.72
«Да, действительно, у меня лопнул шнурок. Видимо, не выдержал такого напряжения (улыбается). Но заметил я это только после проката. Хорошо, что лопнул у самого носка, там он не такую важную поддержку даёт», — приводит слова Гуменника Sport24.
Фото: скриншот из трансляции
Судьи оценили выступление Гуменника в КП на ОИ-2026 в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы фигуристов с участием Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.
