«Не выдержал напряжения». Пётр Гуменник — о лопнувшем шнурке во время КП на ОИ-2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник подтвердил, что имел с проблемами со шнурками по ходу проката короткой программы на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Да, действительно, у меня лопнул шнурок. Видимо, не выдержал такого напряжения (улыбается). Но заметил я это только после проката. Хорошо, что лопнул у самого носка, там он не такую важную поддержку даёт», — приводит слова Гуменника Sport24.

Фото: скриншот из трансляции

Судьи оценили выступление Гуменника в КП на ОИ-2026 в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы фигуристов с участием Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.