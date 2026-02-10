Туктамышева: за шестёрку побороться можно, у Гуменника один из самых сложных контентов

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о выступлении действующего чемпиона России Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии. Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29).

«Надо помнить, что в произвольной всё кардинально меняется. Так что я предлагаю не думать о сегодняшних баллах. Нужно думать, сколько в теории он может себе принести в произвольной программе. Потому что у Пети контент один из самых сложных на Олимпиаде. С ним может посоперничать только Малинин, Шайдоров, Грассль… И всё. Никто больше не заявил пять четверных прыжков. Самое важное, что он не потерял много баллов сейчас, а выстоял. За шестёрку можно побороться всегда», — сказала Туктамышева в эфире Okko.