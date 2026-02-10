Гуменник: Олимпиада — главное соревнование для каждого атлета. Я не мог упустить этот шанс

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник после дебюта на Олимпийских играх – 2026 в Италии рассказал, как относится к тому, что выступает на соревнованиях без флага и гимна, в статусе нейтрального атлета.

«Я рад, что могу здесь соревноваться даже в нейтральном статусе. Это уже много для меня значит. Олимпиада — главное соревнование для каждого атлета. Я не мог упустить этот шанс», — приводит слова Гуменника Sport24.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы фигуристов с участием Петра Гуменника на Олимпиаде-2026. Судьи оценили выступление Гуменника в КП на ОИ-2026 в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29), Пётр идёт на промежуточном втором месте.