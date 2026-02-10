Гуменник признался, что вспомнил совет Москвиной перед прокатом КП на Олимпиаде-2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, какие эмоции испытывал перед выходом на лёд для проката короткой программы на Олимпийских играх – 2026 в Италии

«Такой шум поднялся, ни с чем не сравнимо, это придало мне уверенности. Я вспомнил совет Тамары Николаевны [Москвиной]. Боялся, что из-за давления прыжки будут не такими, реакция не та, но всё обошлось», — приводит слова Гуменника ТАСС.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы фигуристов с участием Петра Гуменника на Олимпиаде-2026. Судьи оценили выступление Гуменника в КП на ОИ-2026 в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29), Пётр идёт на промежуточном третьем месте.