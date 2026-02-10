Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Кёрлинг на Олимпиаде 2026, смешанные пары, финал: результаты

Брат и сестра Врано из Швеции выиграли турнир кёрлингистов в миксте на Олимпиаде-2026
Комментарии

Сборная Швеции по кёрлингу в составе Изабеллы Врано и Расмуса Врано (брат и сестра) завоевали золото Олимпийских игр – 2026 в Италии в соревнованиях смешанных пар (миксте). В финальном матче они со счётом 6:5 одолели сборную США, в составе которой выступили Кори Тисс и Кори Дропкин.

Олимпиада 2026. Кёрлинг
Микст. Финал. Швеция — США
10 февраля 2026, вторник. 20:05 МСК
Швеция
Окончено
6:5
США

Бронзовыми призёрами соревнований ранее стали итальянцы Амос Мозанер и Стефания Константини, которые в матче за третье место со счётом 5:3 одолели британцев, Дженнифер Доддс и Брюса Моуэта. Отметим, что именно итальянцы выиграли турнир в миксте на Олимпиаде-2022 в Пекине, на домашней Олимпиаде повторить своей успех они не смогли.

Расмус Врано является олимпийским чемпионом 2022 года в составе мужской команды. Спортсмен также пять раз выигрывал чемпионат мира. На Олимпиаде в Италии он ещё попробует свои силы в мужском командном турнире, Расмус является членом коллектива Никласа Эдина.

Календарь Олимпиады-2026
