Главная Олимпиада 2026 Новости

Фигурное катание на Олимпиаде 2026, мужчины, короткая программа: результат Петра Гуменника

Гуменник уступает украинцу и канадцу после второй разминки короткой программы на ОИ-2026
Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник занимает промежуточное третье место после второй разминки короткой программы мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), открывал соревнования.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Идёт
1
Даниэль Грассль
Италия
93.46
2
Ча Джун Хван
Южная Корея
92.72
3
Кевин Аймоз
Франция
92.64

Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29). Это промежуточный третий результат по итогам второй разминки. Петра обогнали канадец Стивен Гоголев (87,41 балла) и украинец Кирилл Марсак (86,89 балла).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы фигуристов с участием Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

КП Гуменника поставлена под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин». В прокате из прыжкового контента россиянин исполнил каскад четверной флип — двойной тулуп на минус, четверной лутц и тройной аксель. Все непрыжковые элементы Пётр сделал на четвёртый уровень сложности.

Календарь соревнований фигуристов на Олимпиаде-2026
