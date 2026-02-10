Гуменник уступает украинцу и канадцу после второй разминки короткой программы на ОИ-2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник занимает промежуточное третье место после второй разминки короткой программы мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), открывал соревнования.

Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29). Это промежуточный третий результат по итогам второй разминки. Петра обогнали канадец Стивен Гоголев (87,41 балла) и украинец Кирилл Марсак (86,89 балла).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы фигуристов с участием Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

КП Гуменника поставлена под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин». В прокате из прыжкового контента россиянин исполнил каскад четверной флип — двойной тулуп на минус, четверной лутц и тройной аксель. Все непрыжковые элементы Пётр сделал на четвёртый уровень сложности.