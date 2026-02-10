Скидки
Олимпиада 2026

«Всю ответственность взяла Москвина». Гуменник — о проблемах с правами на «Парфюмера»

«Всю ответственность взяла Москвина». Гуменник — о проблемах с правами на «Парфюмера»
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник раскрыл подробности проблем с музыкой к своей короткой программе, с которыми столкнулся незадолго до старта на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Гуменнику и его тренерскому штабу пришлось экстренно искать замену композиции из фильма «Парфюмер». В итоге россиянин вышел на олимпийский лёд под Waltz 1805 Эдгара Акобяна.

«Насчёт прав всю ответственность взяла Тамара Николаевна [Москвина]. Я лично этим не занимался. Я так понимаю, что сейчас у многих проблемы с правами. Видимо, правообладатели на последний момент откладывали рассмотрение, несмотря на то что заявка была подана давно, сделали это за минуту до дедлайна», — приводит слова Гуменника Sport24.

