Короткая программа Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Италии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник дебютировал на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), открыл соревнования мужчин в короткой программе.

Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката КП Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

КП Гуменника поставлена под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин». В прокате из прыжкового контента россиянин исполнил каскад четверной флип — двойной тулуп на минус, четверной лутц и тройной аксель. Все непрыжковые элементы Пётр сделал на четвёртый уровень сложности.

