«Видимо, у него нервы не выдержали». Тренер Гуменника — о шнурке Петра на ОИ-2026

Вероника Дайнеко, личный тренер действующего чемпиона России в одиночном катании Пётра Гуменника, высказалась о том, что у её ученика лопнул шнурок во время проката короткой программы на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Ну да, видимо, у шнурка нервы не выдержали», — приводит слова Дайнеко «РИА Новости Спорт».

Фото: скриншот из трансляции

Судьи оценили выступление Гуменника в КП на ОИ-2026 в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29). В данный момент россиянин занимает промежуточное пятое место.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы фигуристов с участием Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.