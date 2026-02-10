Словения с Превцами в составе выиграла командный турнир ОИ-2026 в прыжках с трамплина
Сборная Словении выиграла золотые медали Олимпийских игр – 2026 в командных смешанных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. В составе команды выступили Ника Крижнар, Анже Ланишек, Ника Превц, Домен Превц (последние – родные брат и сестра). Серебро завоевала команда Норвегии, в которую вошли Анна Одине Стрём, Кристоффер Эриксен Сундаль, Эйрин Мария Квандал, Мариус Линдвик. Тройку лучших замкнули японцы (Нодзоми Маруяма, Рёю Кобаяси, Сара Таканаси, Рэн Никайдо).
Олимпиада 2026. Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Финал
10 февраля 2026, вторник. 22:00 МСК
Окончено
1
Словения
2
Норвегия
3
Япония
Олимпийские игры — 2026. Прыжки с трамплина. Микст. Командный турнир. Финал:
- Словения — 1069,2 балла.
- Норвегия — 1038,3 балла.
- Япония — 1034,0 балла.
Комментарии
