ОИ-2026. Хоккей (ж). Финляндия — Швейцария
Фигурное катание на Олимпиаде 2026, мужчины, короткая программа: результат Петра Гуменника

Пётр Гуменник идёт на пятом месте после третьей разминки короткой программы на ОИ-2026
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник занимает промежуточное пятое место после третьей разминки короткой программы мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), открывал соревнования.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Идёт
1
Даниэль Грассль
Италия
93.46
2
Ча Джун Хван
Южная Корея
92.72
3
Кевин Аймоз
Франция
92.64

Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29). Это промежуточный пятый результат по итогам третьей по счёту разминки. За время соревнований Петра обогнали Джун Хван Ча из Южной Кореи (92,72 балла), американец Эндрю Торгашев (88,94 балла), канадец Стивен Гоголев (87,41 балла) и украинец Кирилл Марсак (86,89 балла).

Далее на олимпийский лёд выйдут фигуристы из двух сильнейших разминок. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы фигуристов с участием Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

Календарь соревнований фигуристов на Олимпиаде-2026
