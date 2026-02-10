Пётр Гуменник идёт на пятом месте после третьей разминки короткой программы на ОИ-2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник занимает промежуточное пятое место после третьей разминки короткой программы мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), открывал соревнования.

Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29). Это промежуточный пятый результат по итогам третьей по счёту разминки. За время соревнований Петра обогнали Джун Хван Ча из Южной Кореи (92,72 балла), американец Эндрю Торгашев (88,94 балла), канадец Стивен Гоголев (87,41 балла) и украинец Кирилл Марсак (86,89 балла).

Далее на олимпийский лёд выйдут фигуристы из двух сильнейших разминок. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы фигуристов с участием Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.