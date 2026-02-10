Фото: болельщики Петра Гуменника разместили флаг России во время КП на Олимпиаде-2026

Болельщики действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменника разместили на трибунах Олимпийских игр – 2026 в Италии российский флаг во время короткой программы мужчин. Кроме того, фанаты фигуриста также украсили свои лица символикой РФ.
Гуменник открыл соревнования мужчин в короткой программе. Судьи оценили выступление россиянина в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29). Пётр выступает в Милане в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), то есть без флага и гимна.
В прокате из прыжкового контента россиянин исполнил каскад четверной флип — двойной тулуп на минус, четверной лутц и тройной аксель. Все непрыжковые элементы Пётр сделал на четвёртый уровень сложности.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы фигуристов с участием Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.
- 10 февраля 2026
-
23:46
-
23:46
-
23:29
-
23:23
-
23:04
-
23:00
-
22:54
-
22:43
-
22:36
-
22:21
-
22:10
-
22:01
-
21:55
-
21:50
-
21:46
-
21:45
-
21:42
-
21:39
-
21:37
-
21:31
-
21:29
-
21:23
-
21:20
-
21:16
-
21:14
-
21:11
-
21:07
-
21:07
-
21:02
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:45
-
20:30
-
20:29