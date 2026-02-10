Фото: болельщики Петра Гуменника разместили флаг России во время КП на Олимпиаде-2026

Болельщики действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменника разместили на трибунах Олимпийских игр – 2026 в Италии российский флаг во время короткой программы мужчин. Кроме того, фанаты фигуриста также украсили свои лица символикой РФ.

Гуменник открыл соревнования мужчин в короткой программе. Судьи оценили выступление россиянина в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29). Пётр выступает в Милане в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), то есть без флага и гимна.

В прокате из прыжкового контента россиянин исполнил каскад четверной флип — двойной тулуп на минус, четверной лутц и тройной аксель. Все непрыжковые элементы Пётр сделал на четвёртый уровень сложности.

