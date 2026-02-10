Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Финляндия — Швейцария
Олимпиада 2026

«Неправильный поступок». Бё отреагировал на заявление Легрейда об измене на ОИ-2026

Пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё критически отреагировал на тот факт, что его соотечественник – олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд после завоевания бронзы в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026 в Италии признался в измене своей любимой девушке.

«Это стало большой неожиданностью. Это был неправильный поступок, мы видели там раскаивающегося парня. И время, и место, и момент, к сожалению, совершенно неподходящие. У Стурлы чувства находятся на поверхности. Он не может их скрыть. Думаю, это просто прорвалось, не знаю, планировал ли он это заранее. Не знаю, как он сам оценит такое поведение впоследствии», — приводит слова Бё-младшего NRK.

