«Неправильный поступок». Бё отреагировал на заявление Легрейда об измене на ОИ-2026

Пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё критически отреагировал на тот факт, что его соотечественник – олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд после завоевания бронзы в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026 в Италии признался в измене своей любимой девушке.

«Это стало большой неожиданностью. Это был неправильный поступок, мы видели там раскаивающегося парня. И время, и место, и момент, к сожалению, совершенно неподходящие. У Стурлы чувства находятся на поверхности. Он не может их скрыть. Думаю, это просто прорвалось, не знаю, планировал ли он это заранее. Не знаю, как он сам оценит такое поведение впоследствии», — приводит слова Бё-младшего NRK.