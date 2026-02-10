«Надеюсь, я не усугубил ситуацию». Легрейд — о признании в измене своей девушке

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал, что поменялось после того, как он признался в измене своей любимой девушке.

«Я не получил никакой реакции от девушки, о которой говорил, и я этому рад, потому что, возможно, она этого не видела и увидит в подходящий момент. Надеюсь, я не усугубил ситуацию, но, может быть, это поможет. Не знаю. Надеюсь, у этой истории будет счастливый конец. Посмотрим, что случится со временем», — сказал Легрейд на пресс-конференции.

Сегодня, 10 февраля, Легрейд стал третьим в индивидуальной гонке на дистанции 20 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии.