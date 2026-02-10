Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 10 февраля 2026 года, таблица

Сегодня, 10 февраля, завершился четвёртый официальный соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии. В его рамках было разыграно девять комплектов наград в восьми видах спорта (биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, шорт-трек, фристайл, санный спорт, кёрлинг, горнолыжный спорт).

По итогам дня сборная Норвегии значительно оторвалась от конкурентов за лидерство в медальном зачёте, этому поспособствовали золотые медали, которые завоевали лыжник Йоханнес Клебо, биатлонист Йохан-Олав Ботн и фристайлист Бирк Рууд. Теперь у норвежцев шесть золотых наград, две серебряные и четыре бронзовых. Второй в общем зачёте идёт команда Германии, топ-3 замыкает Швеция.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 10 февраля 2026 года:

Норвегия также стала лидером Олимпиады по общему количеству завоёванных медалей на данный момент (12), обогнав Италию (11).