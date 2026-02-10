Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Финляндия — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 10 февраля 2026 года, таблица

Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 10 февраля 2026 года, таблица
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, завершился четвёртый официальный соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии. В его рамках было разыграно девять комплектов наград в восьми видах спорта (биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, шорт-трек, фристайл, санный спорт, кёрлинг, горнолыжный спорт).

По итогам дня сборная Норвегии значительно оторвалась от конкурентов за лидерство в медальном зачёте, этому поспособствовали золотые медали, которые завоевали лыжник Йоханнес Клебо, биатлонист Йохан-Олав Ботн и фристайлист Бирк Рууд. Теперь у норвежцев шесть золотых наград, две серебряные и четыре бронзовых. Второй в общем зачёте идёт команда Германии, топ-3 замыкает Швеция.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 10 февраля 2026 года:

Норвегия также стала лидером Олимпиады по общему количеству завоёванных медалей на данный момент (12), обогнав Италию (11).

Медальный зачёт Олимпиады-2026
Календарь Олимпиады-2026
Материалы по теме
Норвегия забирает своё! Новый лидер в медальном зачёте Олимпиады-2026 Норвегия забирает своё! Новый лидер в медальном зачёте Олимпиады-2026
Клебо творит безумие на Олимпиаде. Никто ещё не выигрывал спринт ТАК мощно! Клебо творит безумие на Олимпиаде. Никто ещё не выигрывал спринт ТАК мощно!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android