Гуменник опустился на 7-е место перед заключительной разминкой короткой программы на ОИ

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник занимает промежуточное седьмое место перед заключительной, сильнейшей разминкой короткой программы мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), открывал соревнования.

Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29). Это промежуточный седьмой результат по итогам четвёртой по счёту разминки. Лидерство в соревнованиях захватил итальянец Даниэль Грассль, он получил от судей за свою КП 93,46 балла.

