Обзор спринтерских квалификаций с участием Непряевой и Коростелёва на Олимпиаде-2026

На Олимпийских играх – 2026 в Италии 10 февраля прошли квалификационные забеги лыжников в рамках личного спринта в классическом стиле.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором женских и мужских соревнований.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Личный принт, классический стиль. Квалификация
Женщины
- Линн Сван (Швеция) — 3.36,2.
- Йонна Сундлинг (Швеция) +1,0.
- Йоханна Хагстрём (Швеция) +2,6.
Мужчины
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.07,3.
- Бен Огден (США) +2,5.
- Жуль Шаппа (Франция) +5,5.
В квалификационных забегах принимали участие российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Оба не смогли попасть в топ-30 и отобраться в забеги на выбывание. Непряева показала 36-й результат, Коростелёв – 35-й.
Отметим, как у женщин, так и у мужчин, победители прологов завоевали золотые медали в финалах.