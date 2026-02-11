Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Женщины. Могул. Квалификация 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Обзор спринтерских квалификаций с участием Непряевой и Коростелёва на Олимпиаде-2026

Обзор спринтерских квалификаций с участием Непряевой и Коростелёва на Олимпиаде-2026
Комментарии

На Олимпийских играх – 2026 в Италии 10 февраля прошли квалификационные забеги лыжников в рамках личного спринта в классическом стиле.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором женских и мужских соревнований.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Личный принт, классический стиль. Квалификация

Женщины

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:15 МСК
Окончено
  1. Линн Сван (Швеция) — 3.36,2.
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) +1,0.
  3. Йоханна Хагстрём (Швеция) +2,6.

Мужчины

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:57 МСК
Окончено
  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.07,3.
  2. Бен Огден (США) +2,5.
  3. Жуль Шаппа (Франция) +5,5.

В квалификационных забегах принимали участие российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Оба не смогли попасть в топ-30 и отобраться в забеги на выбывание. Непряева показала 36-й результат, Коростелёв – 35-й.

Отметим, как у женщин, так и у мужчин, победители прологов завоевали золотые медали в финалах.

Материалы по теме
Российские лыжники не прошли квалификацию спринта на Олимпиаде. Нужно ли было стартовать?
Российские лыжники не прошли квалификацию спринта на Олимпиаде. Нужно ли было стартовать?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android