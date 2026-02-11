Обзор спринтерских квалификаций с участием Непряевой и Коростелёва на Олимпиаде-2026

На Олимпийских играх – 2026 в Италии 10 февраля прошли квалификационные забеги лыжников в рамках личного спринта в классическом стиле.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором женских и мужских соревнований.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Личный принт, классический стиль. Квалификация

Женщины

Линн Сван (Швеция) — 3.36,2. Йонна Сундлинг (Швеция) +1,0. Йоханна Хагстрём (Швеция) +2,6.

Мужчины

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.07,3. Бен Огден (США) +2,5. Жуль Шаппа (Франция) +5,5.

В квалификационных забегах принимали участие российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Оба не смогли попасть в топ-30 и отобраться в забеги на выбывание. Непряева показала 36-й результат, Коростелёв – 35-й.

Отметим, как у женщин, так и у мужчин, победители прологов завоевали золотые медали в финалах.