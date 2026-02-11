Скидки
Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Пётр Гуменник — о проблемах с правами на музыку: я связывался с командой Rammstein

Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, какие действия он и его команда предпринимали, когда столкнулись с запретом музыки из фильма «Парфюмер» в короткой программе перед стартом на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин вышел из ситуации, взяв композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

«Это была очень нервная ситуация, потому что всего за два дня до этого я узнал, что не могу использовать свою музыку. Сразу же возникло несколько идей, например, кататься под «Дюну» или Rammstein. Я связывался с командой Rammstein, но мы не смогли получить разрешения на использование музыки в такие короткие сроки. Поэтому нам пришлось выбрать что-то, что мы могли бы использовать без проблем», — сказал Гуменник журналистам после проката короткой программы на Олимпиаде-2026.

Судьи оценили выступление Гуменника в КП в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29) на ОИ-2026.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Идёт
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы фигуристов с участием Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

Календарь соревнований фигуристов на Олимпиаде-2026
Комментарии
