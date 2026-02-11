Скидки
Фристайл. Женщины. Могул. Квалификация 2
«Аплодирую стоя». Ягудин высказался о дебюте Петра Гуменника на Олимпиаде-2026

Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал выступление действующего чемпиона России Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии. Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Идёт
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55

«Только самые добрые и положительные эмоции после выступления Петра. Всем очевидно: потерей стал самый первый каскад, который получился не «четыре плюс три», а «четыре плюс два», была потеря скорости после четверного из-за некомфортного выезда, возможно, даже правильно, что он решил делать двойной — не факт, что тройной бы получился. Ведь в последнее время судьи очень жёстко судят недокруты. Это была единственная потеря за всю программу, поэтому Петру надо отдать должное. Плюс ко всему, вся обстановка вокруг него — и проблемы с музыкой, и первый стартовый номер — всё это тоже влияет на подготовку. Много моментов могут «оттяпать по кусочкам» от целостности программы, и пик нервов пришёлся как раз на исполнение первого элемента, но обратите внимание, все непрыжковые элементы четвёртого уровня — всё докручено, всё выстояно.

Аплодирую стоя, потому что знаю, что по сравнению с другими участниками у него не просто двойное олимпийское давление, оно выше в несколько раз. Это и определённые надежды, и ожидания и от страны, и от федерации, его буквально под лупой рассматривают, именно поэтому я аплодирую ему стоя. Его прокат достоин уважения. Слышал мнение, что у Петра ещё и шнурок развязался перед первым каскадом, и если это действительно так, то ещё и колено перед ним преклоняю.

При этом надо понимать, что основные лидеры ещё не выступали. Тот же Кагияма в командном турнире заработал 108 баллов, Малинин с ошибками — 98. В этой связи результат Петра для всех нас достаточно волнителен. И всё же, как говорит моя супруга Татьяна Тотьмянина, не понаслышке знающая цену олимпийского золота, этот парень не просто на Марсе побывал, он там и сейчас находится», — приводит слова Ягудина ТАСС.

