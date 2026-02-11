Фигурное катание, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований на 11 февраля

Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжатся состязания в фигурном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, фигурное катание. Расписание на 11 февраля (время начала московское):

21:30 — Танцы на льду. Произвольный танец.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Ранее в фигурном катании на Играх завершился командный турнир. Его победителем стала сборная США, на один балл опередившая национальную команду Японии. Бронзовые медали в этом виде соревнований завоевала Италия.