Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Швеция — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фигурное катание, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований на 11 февраля

Фигурное катание, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований на 11 февраля
Комментарии

Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжатся состязания в фигурном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, фигурное катание. Расписание на 11 февраля (время начала московское):

21:30 — Танцы на льду. Произвольный танец.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.
Ранее в фигурном катании на Играх завершился командный турнир. Его победителем стала сборная США, на один балл опередившая национальную команду Японии. Бронзовые медали в этом виде соревнований завоевала Италия.

Календарь Олимпийских игр - 2026
Материалы по теме
Расписание пятого дня Олимпиады. Финал у фигуристов будет очень нервным!
Расписание пятого дня Олимпиады. Финал у фигуристов будет очень нервным!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android