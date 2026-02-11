Пётр Гуменник выступит в предпоследней разминке произвольной программы на Олимпиаде-2026
Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник представит свою произвольную программу на Олимпийских играх — 2026 в Италии в предпоследней разминке мужчин.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55
В данный момент в Милане фигуристы из последней, сильнейшей разминки представляют свои короткие программы.
Гуменник, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), открывал соревнования мужчин в короткой программе. Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29). Пётр уже точно не опустится ниже 12-го места по итогам КП, а значит, выступит в предпоследней разминке в ПП.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы фигуристов с участием Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.
