Пётр Гуменник выступит в предпоследней разминке произвольной программы на Олимпиаде-2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник представит свою произвольную программу на Олимпийских играх — 2026 в Италии в предпоследней разминке мужчин.

В данный момент в Милане фигуристы из последней, сильнейшей разминки представляют свои короткие программы.

Гуменник, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), открывал соревнования мужчин в короткой программе. Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29). Пётр уже точно не опустится ниже 12-го места по итогам КП, а значит, выступит в предпоследней разминке в ПП.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы фигуристов с участием Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.