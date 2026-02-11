Пётр Гуменник стал 12-м в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Италии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы личных соревнований мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), открывал соревнования.

Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29). КП россиянина поставлена под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин». В прокате из прыжкового контента россиянин исполнил каскад четверной флип — двойной тулуп на минус, четверной лутц и тройной аксель. Все непрыжковые элементы Пётр сделал на четвёртый уровень сложности

Свои произвольные программы мужчины представят 13 февраля, тогда же и будут разыграны медали Олимпиады-2026. Гуменник первым выйдет на лёд в предпоследней разминке.