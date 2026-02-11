Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Женщины. Могул. Квалификация 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фигурное катание на Олимпиаде 2026, мужчины, короткая программа: результаты

Илья Малинин с отрывом выиграл короткую программу на Олимпиаде-2026 в Италии
Комментарии

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин стал лучшим в короткой программе мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Судьи оценили его прокат в 108,16 балла. В программе Малинин чисто исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц – тройной тулуп.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Идёт
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55

Фигурное катание. Олимпийские игры – 2026, Италия. Мужчины. Короткая программа. Результаты:

1. Илья Малинин (США) – 108,16 балла.
2. Юма Кагияма (Япония) — 103,07.
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 102,55.
4. Даниэль Грассль (Италия) – 93,46.
5. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 92,94.
6. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 92,72.

Действующий чемпион России Пётр Гуменник в КП Олимпиады занял 12-е место.

Свои произвольные программы мужчины представят 13 февраля, тогда же и будут разыграны медали Олимпиады-2026.

Календарь соревнований фигуристов на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Пётр Гуменник стал 12-м в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Италии
Материалы по теме
Судьи осторожно отнеслись к дебюту Гуменника на ОИ. Но у Пети ещё есть шансы побороться!
Live
Судьи осторожно отнеслись к дебюту Гуменника на ОИ. Но у Пети ещё есть шансы побороться!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android