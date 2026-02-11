Илья Малинин с отрывом выиграл короткую программу на Олимпиаде-2026 в Италии

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин стал лучшим в короткой программе мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Судьи оценили его прокат в 108,16 балла. В программе Малинин чисто исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц – тройной тулуп.
Фигурное катание. Олимпийские игры – 2026, Италия. Мужчины. Короткая программа. Результаты:
1. Илья Малинин (США) – 108,16 балла.
2. Юма Кагияма (Япония) — 103,07.
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 102,55.
4. Даниэль Грассль (Италия) – 93,46.
5. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 92,94.
6. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 92,72.
Действующий чемпион России Пётр Гуменник в КП Олимпиады занял 12-е место.
Свои произвольные программы мужчины представят 13 февраля, тогда же и будут разыграны медали Олимпиады-2026.