Биатлон, Олимпиада 2026 в Милане — расписание дня на 11 февраля 2026 года

Сегодня, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжатся соревнования по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Состязания пройдут в Антхольце. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Расписание соревнований на 11 февраля (время московское):

16:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.