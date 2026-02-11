Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 10 февраля 2026 года

Сегодня, 10 февраля, продолжились соревнования фигуристов на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Результаты соревнований 10 февраля
Мужчины. Короткая программа:
1. Илья Малинин (США) – 108,16 балла.
2. Юма Кагияма (Япония) — 103,07.
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 102,55.
4. Даниэль Грассль (Италия) – 93,46.
5. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 92,94.
6. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 92,72.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.