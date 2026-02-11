Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 10 февраля 2026 года

10 февраля, в четвёртый официальный соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, проходящих в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия), российские спортсмены продолжили выступления в четырёх видах спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами стартов, в которых они принимали участие.

Олимпийские игры — 2026. Результаты российских спортсменов за 10 февраля

Лыжные гонки

Женщины. Спринт коньковым стилем, квалификация. Дарья Непряева показала 36-й результат и не смогла выйти в следующий этап (минимум 30-е место).

Мужчины. Спринт коньковым стилем, квалификация. Савелий Коростелёв показал 35-й результат и не смог выйти в следующий этап (минимум 30-е место).

Шорт-трек

Женщины. 500 м, квалификация. Алёна Крылова финишировала в забеге четвёртой, допустив на трассе падение, и не смогла выйти в следующий этап (минимум — второе место).

Мужчины. 1000 м, квалификация. Иван Посашков финишировал в забеге четвёртым и не смог выйти в следующий этап (минимум — второе место). Помимо этого, спортсмен получил дисквалификацию за толчок соперника.

Санный спорт

Женщины. Одноместные сани, 3-й и 4-й заезды. Дарья Олесик заняла 13-е место в третьей попытке и седьмое место в четвёртой, оставшись на 13-й позиции в итоговом протоколе.

Фигурное катание

Мужчины. Короткая программа. Пётр Гуменник занял 12-е место по итогам прокатов короткой программы и 13 февраля в произвольной программе выйдет на лёд первым в предпоследней разминке.

Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN). Олимпийские игры — 2026 продлятся до 22 февраля.