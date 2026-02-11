Зрители болели за Гуменника, Малинин показывал язык. Фото короткой программы мужчин на ОИ

10 февраля на Олимпийских играх – 2026 в Милане фигуристы завершили соревнования в короткой программе. Лучший результат показал двукратный чемпион мира Илья Малинин, представляющий США. Спортсмен чисто исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц – тройной тулуп. Его прокат судьи оценили в 108,16 балла.

Второй результат показал японец Юма Кагияма (103,07), третьим стал представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (102,55). В топ-6 также вошли Даниэль Грассль (Италия, 93,46 балла), Михаил Шайдоров (Казахстан, 92,94) и Джун Хван Ча (Южная Корея, 92,72).

Единственный российский участник Пётр Гуменник с суммой 86,72 балла занимает 12-е место перед произвольной программой. Ученик Вероники Дайнеко исполнил каскад четверной флип — двойной тулуп на минус, четверной лутц и тройной аксель. Представитель Грузии Ника Эгадзе, который тренируется под руководством Этери Тутберидзе, — 15-й (85,11 балла).

Лучшие фото короткой программы мужчин на ОИ-2026 — в фотоподборке «Чемпионата».

Произвольные программы мужчины представят 13 февраля.