Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Зрители болели за Гуменника, Малинин показывал язык. Фото короткой программы мужчин на ОИ

Зрители болели за Гуменника, Малинин показывал язык. Фото короткой программы мужчин на ОИ
Комментарии

10 февраля на Олимпийских играх – 2026 в Милане фигуристы завершили соревнования в короткой программе. Лучший результат показал двукратный чемпион мира Илья Малинин, представляющий США. Спортсмен чисто исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц – тройной тулуп. Его прокат судьи оценили в 108,16 балла.

Второй результат показал японец Юма Кагияма (103,07), третьим стал представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (102,55). В топ-6 также вошли Даниэль Грассль (Италия, 93,46 балла), Михаил Шайдоров (Казахстан, 92,94) и Джун Хван Ча (Южная Корея, 92,72).

Единственный российский участник Пётр Гуменник с суммой 86,72 балла занимает 12-е место перед произвольной программой. Ученик Вероники Дайнеко исполнил каскад четверной флип — двойной тулуп на минус, четверной лутц и тройной аксель. Представитель Грузии Ника Эгадзе, который тренируется под руководством Этери Тутберидзе, — 15-й (85,11 балла).

Лучшие фото короткой программы мужчин на ОИ-2026 — в фотоподборке «Чемпионата».

Произвольные программы мужчины представят 13 февраля.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android