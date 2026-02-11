Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги седьмого дня

10 февраля завершился седьмой соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграли девять комплектов наград в восьми видах спорта (биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, шорт-трек, фристайл, санный спорт, кёрлинг, горнолыжный спорт). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпиада-2026. Результаты на 10 февраля

Биатлон

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 51.31,5 (без промахов).

2. Эрик Перро (Франция) +14,8 (1).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +48,3 (1).

Горнолыжный спорт

Женщины. Комбинация. Команды. Слалом

1. Австрия.

2. Германия.

3. США.

Кёрлинг

Микст

Матч за 3-е место. Великобритания — Италия — 3:5.

Финал. Швеция — США — 6:5.

1. Швеция.

2. США.

3. Италия.

Лыжные гонки

Женщины. Спринт, классический стиль

1. Линн Сван (Швеция) — 4.03,0.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 1,6.

3. Майя Дальквист (Швеция) +4,8.

Мужчины. Спринт, классический стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.39,7.

2. Бен Огден (США) — отставание 0,9.

3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +6,8.

Прыжки с трамплина

Командные соревнования

1. Словения — 1069,2 балла.

2. Норвегия — 1038,3 балла.

3. Япония — 1034,0 балла.

Санный спорт

Женщины. Одноместные сани

1. Юлия Таубиц (Германия) — 3.30,625.

2. Элина Ева Бота (Латвия) +0,918.

3. Эшли Фаркухарсон (США) +0,957.

...

13. Дарья Олесик (Россия) +2,585.

Фигурное катание

Мужчины. Короткая программа

1. Илья Малинин (США) – 108,16 балла.

2. Юма Кагияма (Япония) — 103,07.

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 102,55.

...

12. Пётр Гуменник (Россия) — 86,72.

Фристайл

Мужчины Слоупстайл

1. Бирк Рууд (Норвегия) — 86,28 балла.

2. Александер Холл (США) — 85,75.

3. Лука Харрингтон (Новая Зеландия) — 85,15.

Шорт-трек

Смешанная эстафета

1. Италия.

2. Канада.

3. Бельгия.

Хоккей

Женщины

Группа B. Япония — Швеция — 0:4.

Группа В. Италия — Германия — 1:2.

Группа А. Канада — США — 0:5.

Группа А. Финляндия — Швейцария — 3:1.