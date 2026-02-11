Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги седьмого дня

10 февраля завершился седьмой соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграли девять комплектов наград в восьми видах спорта (биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, шорт-трек, фристайл, санный спорт, кёрлинг, горнолыжный спорт). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Олимпиада-2026. Результаты на 10 февраля
Биатлон
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 51.31,5 (без промахов).
2. Эрик Перро (Франция) +14,8 (1).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +48,3 (1).
Горнолыжный спорт
Женщины. Комбинация. Команды. Слалом
1. Австрия.
2. Германия.
3. США.
Кёрлинг
Микст
Матч за 3-е место. Великобритания — Италия — 3:5.
Финал. Швеция — США — 6:5.
1. Швеция.
2. США.
3. Италия.
Лыжные гонки
Женщины. Спринт, классический стиль
1. Линн Сван (Швеция) — 4.03,0.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 1,6.
3. Майя Дальквист (Швеция) +4,8.
Мужчины. Спринт, классический стиль
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.39,7.
2. Бен Огден (США) — отставание 0,9.
3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +6,8.
Прыжки с трамплина
Командные соревнования
1. Словения — 1069,2 балла.
2. Норвегия — 1038,3 балла.
3. Япония — 1034,0 балла.
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани
1. Юлия Таубиц (Германия) — 3.30,625.
2. Элина Ева Бота (Латвия) +0,918.
3. Эшли Фаркухарсон (США) +0,957.
...
13. Дарья Олесик (Россия) +2,585.
Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
1. Илья Малинин (США) – 108,16 балла.
2. Юма Кагияма (Япония) — 103,07.
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 102,55.
...
12. Пётр Гуменник (Россия) — 86,72.
Фристайл
Мужчины Слоупстайл
1. Бирк Рууд (Норвегия) — 86,28 балла.
2. Александер Холл (США) — 85,75.
3. Лука Харрингтон (Новая Зеландия) — 85,15.
Шорт-трек
Смешанная эстафета
1. Италия.
2. Канада.
3. Бельгия.
Хоккей
Женщины
Группа B. Япония — Швеция — 0:4.
Группа В. Италия — Германия — 1:2.
Группа А. Канада — США — 0:5.
Группа А. Финляндия — Швейцария — 3:1.