«Неприятно? Пусть собирает чемоданы и уезжает». Роднина — о словах Марсака про Гуменника

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на провокационные высказывания украинского фигуриста Кирилла Марсака в адрес действующего чемпиона России Петра Гуменника.

«Слова Марсака про Гуменника? Я вообще не знаю, кто это. Если ему неприятно соревноваться с Петром, пусть собирает чемоданы и уезжает с Олимпиады. Уверена, ни на что эти слова не повлияют. Видно, парень решил прорекламировать себя. Не надо думать, что это может выбить Гуменника из колеи. Спортсмен, который отобрался на Олимпиаду, не будет реагировать на подобные провокации», — приводит слова Родниной Sport24.

Ранее Марсак накануне короткой программы на ОИ-2026 заявил, что ему неприятно соревноваться с российским фигуристом.

Отметим, Гуменник в короткой программе Олимпиады занял 12-е место.