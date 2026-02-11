Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Неприятно? Пусть собирает чемоданы и уезжает». Роднина — о словах Марсака про Гуменника

«Неприятно? Пусть собирает чемоданы и уезжает». Роднина — о словах Марсака про Гуменника
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на провокационные высказывания украинского фигуриста Кирилла Марсака в адрес действующего чемпиона России Петра Гуменника.

«Слова Марсака про Гуменника? Я вообще не знаю, кто это. Если ему неприятно соревноваться с Петром, пусть собирает чемоданы и уезжает с Олимпиады. Уверена, ни на что эти слова не повлияют. Видно, парень решил прорекламировать себя. Не надо думать, что это может выбить Гуменника из колеи. Спортсмен, который отобрался на Олимпиаду, не будет реагировать на подобные провокации», — приводит слова Родниной Sport24.

Ранее Марсак накануне короткой программы на ОИ-2026 заявил, что ему неприятно соревноваться с российским фигуристом.

Отметим, Гуменник в короткой программе Олимпиады занял 12-е место.

Материалы по теме
«Неприятно соревноваться с такими людьми». Украинский фигурист — о Гуменнике на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android