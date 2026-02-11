Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Гуменника представили как чемпиона России на разминке перед короткой программой на ОИ-2026

Гуменника представили как чемпиона России на разминке перед короткой программой на ОИ-2026
Комментарии

Диктор во время объявления российского фигуриста Петра Гуменника представил его как чемпиона России. Это произошло на разминке перед короткой программой личных соревнований мужчин на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Отметим, россиянин, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), открывал соревнования. Он набрал 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29) за короткую программу и занял 12-е место.

Свои произвольные программы мужчины представят 13 февраля, тогда же и будут разыграны медали Олимпиады-2026. Гуменник первым выйдет на лёд в предпоследней разминке. В нынешнем сезоне Гуменник впервые в карьере выиграл чемпионат страны.

Материалы по теме
«Неприятно? Пусть собирает чемоданы и уезжает». Роднина — о словах Марсака про Гуменника
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android