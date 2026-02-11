Гуменника представили как чемпиона России на разминке перед короткой программой на ОИ-2026

Диктор во время объявления российского фигуриста Петра Гуменника представил его как чемпиона России. Это произошло на разминке перед короткой программой личных соревнований мужчин на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Отметим, россиянин, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), открывал соревнования. Он набрал 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29) за короткую программу и занял 12-е место.

Свои произвольные программы мужчины представят 13 февраля, тогда же и будут разыграны медали Олимпиады-2026. Гуменник первым выйдет на лёд в предпоследней разминке. В нынешнем сезоне Гуменник впервые в карьере выиграл чемпионат страны.