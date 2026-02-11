Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Женщины. Могул. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Прокат не позорный». Вице-президент ISU отреагировал на результат Гуменника в КП ОИ-2026

«Прокат не позорный». Вице-президент ISU отреагировал на результат Гуменника в КП ОИ-2026
Комментарии

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник поделился мыслями о выступлении действующего чемпиона России Петра Гуменника в личном катании на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Прокат не позорный, но вышел достаточно средний. Хотелось бы, чтобы было лучше! Лучше быть могло, он вполне мог прокататься намного лучше. Волнение сказалось? Трудно сказать. Здесь много причин: может быть, волнение, отсутствие международного опыта, проблемы с музыкой — не знаю, что именно сказалось, ибо я не там. Лучше спросить спортсмена и его команду», — приводит слова Лакерника «Советский спорт».

Россиянин набрал за свой прокат 86,72 балла и занял 12-е место. Отметим, 23-летний фигурист исполнил два четверных прыжка — флип и лутц, а также тройной аксель. Произвольная программа у мужчин запланирована на 13 февраля.

Календарь Олимпийских игр-2026
Материалы по теме
Гуменника представили как чемпиона России на разминке перед короткой программой на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android