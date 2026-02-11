«Прокат не позорный». Вице-президент ISU отреагировал на результат Гуменника в КП ОИ-2026

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник поделился мыслями о выступлении действующего чемпиона России Петра Гуменника в личном катании на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Прокат не позорный, но вышел достаточно средний. Хотелось бы, чтобы было лучше! Лучше быть могло, он вполне мог прокататься намного лучше. Волнение сказалось? Трудно сказать. Здесь много причин: может быть, волнение, отсутствие международного опыта, проблемы с музыкой — не знаю, что именно сказалось, ибо я не там. Лучше спросить спортсмена и его команду», — приводит слова Лакерника «Советский спорт».

Россиянин набрал за свой прокат 86,72 балла и занял 12-е место. Отметим, 23-летний фигурист исполнил два четверных прыжка — флип и лутц, а также тройной аксель. Произвольная программа у мужчин запланирована на 13 февраля.