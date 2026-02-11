Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Женщины. Могул. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Прыгнул запредельный контент». Авербух назвал самую сложную программу на ОИ-2026

«Прыгнул запредельный контент». Авербух назвал самую сложную программу на ОИ-2026
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух поделился мнением о выступлении фигуристов в личном мужском катании во время короткой программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Если брать в идеале программу, то, конечно, самая законченная программа по всем компонентам с художественной точки зрения была у Адама [Сяо Хим Фа, Франция]. Это безусловно. Это такое культурное событие с точки зрения хореографии. С точки зрения сложности, тут не о чем говорить — Илья Малинин в космосе. Его уже как-то так начали все ругать, что он без четверного, и, вообще, что он смалодушничал, и это какая-то тактика… Ребят, он прыгнул запредельный контент вообще по всем параметрам», — сказал Авербух в эфире Okko.

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин стал лучшим в короткой программе мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Судьи оценили его прокат в 108,16 балла. Француз Адам Сяо Хим Фа набрал 102,55 балла и стал третьим.

Материалы по теме
«Прокат не позорный». Вице-президент ISU отреагировал на результат Гуменника в КП ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android