«Прыгнул запредельный контент». Авербух назвал самую сложную программу на ОИ-2026

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух поделился мнением о выступлении фигуристов в личном мужском катании во время короткой программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Если брать в идеале программу, то, конечно, самая законченная программа по всем компонентам с художественной точки зрения была у Адама [Сяо Хим Фа, Франция]. Это безусловно. Это такое культурное событие с точки зрения хореографии. С точки зрения сложности, тут не о чем говорить — Илья Малинин в космосе. Его уже как-то так начали все ругать, что он без четверного, и, вообще, что он смалодушничал, и это какая-то тактика… Ребят, он прыгнул запредельный контент вообще по всем параметрам», — сказал Авербух в эфире Okko.

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин стал лучшим в короткой программе мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Судьи оценили его прокат в 108,16 балла. Француз Адам Сяо Хим Фа набрал 102,55 балла и стал третьим.