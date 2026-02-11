Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 11 февраля

Сегодня, 11 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 11 февраля (время московское):

Биатлон

16:15. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км.

Горнолыжный спорт

13:30. Мужчины. Супергигант.

Кёрлинг

Мужчины, 1-й тур

21:05. Швеция — Италия.

21:05. Канада — Германия.

21:05. Чехия — США.

21:05. Китай — Великобритания.

Конькобежный спорт

20:30. Мужчины. 1000 м.

Лыжное двоеборье

11:10. Мужчины. Нормальный трамплин + Гонка 10 км. Квалификация.

12:00. Мужчины. Нормальный трамплин + Гонка 10 км. Зачётный раунд.

15:45. Мужчины. Нормальный трамплин + Гонка 10 км. Финал.

Санный спорт

19:00. Женщины. Двухместные сани. 1-я попытка.

19:51. Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка.

20:53. Женщины. Двухместные сани. 2-я попытка.

21:44. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка.

Сноуборд

12:30. Женщины. Хафпайп. Квалификация.

21:30. Мужчины. Хафпайп. Квалификация.

Фигурное катание

21:30. Танцы на льду. Произвольный танец.

Фристайл

13:00. Женщины. Могул. 2-я квалификация.

16:15. Женщины. Могул. Финал 1.

16:55. Женщины. Могул. Финал 2.

Хоккей

Мужчины

18:40. Группа В. Словакия — Финляндия.

23:10. Группа B. Швеция — Италия.