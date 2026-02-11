Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 11 февраля, зимняя Олимпиада-202

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 11 февраля
Комментарии

Сегодня, 11 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 11 февраля (время московское):

Биатлон

16:15. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км.

Горнолыжный спорт

13:30. Мужчины. Супергигант.

Кёрлинг

Мужчины, 1-й тур

21:05. Швеция — Италия.
21:05. Канада — Германия.
21:05. Чехия — США.
21:05. Китай — Великобритания.

Конькобежный спорт

20:30. Мужчины. 1000 м.

Лыжное двоеборье

11:10. Мужчины. Нормальный трамплин + Гонка 10 км. Квалификация.
12:00. Мужчины. Нормальный трамплин + Гонка 10 км. Зачётный раунд.
15:45. Мужчины. Нормальный трамплин + Гонка 10 км. Финал.

Санный спорт

19:00. Женщины. Двухместные сани. 1-я попытка.
19:51. Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка.
20:53. Женщины. Двухместные сани. 2-я попытка.
21:44. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка.

Сноуборд

12:30. Женщины. Хафпайп. Квалификация.
21:30. Мужчины. Хафпайп. Квалификация.

Фигурное катание

21:30. Танцы на льду. Произвольный танец.

Фристайл

13:00. Женщины. Могул. 2-я квалификация.
16:15. Женщины. Могул. Финал 1.
16:55. Женщины. Могул. Финал 2.

Хоккей

Мужчины

18:40. Группа В. Словакия — Финляндия.
23:10. Группа B. Швеция — Италия.

Календарь соревнований Олимпиады 2026
Материалы по теме
Непобедимый! Йоханнес Клебо — семикратный олимпийский чемпион
Непобедимый! Йоханнес Клебо — семикратный олимпийский чемпион
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android