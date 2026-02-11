Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 11 февраля

Сегодня, 11 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Олимпиада-2026. Расписание на 11 февраля (время московское):
Биатлон
16:15. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км.
Горнолыжный спорт
13:30. Мужчины. Супергигант.
Кёрлинг
Мужчины, 1-й тур
21:05. Швеция — Италия.
21:05. Канада — Германия.
21:05. Чехия — США.
21:05. Китай — Великобритания.
Конькобежный спорт
20:30. Мужчины. 1000 м.
Лыжное двоеборье
11:10. Мужчины. Нормальный трамплин + Гонка 10 км. Квалификация.
12:00. Мужчины. Нормальный трамплин + Гонка 10 км. Зачётный раунд.
15:45. Мужчины. Нормальный трамплин + Гонка 10 км. Финал.
Санный спорт
19:00. Женщины. Двухместные сани. 1-я попытка.
19:51. Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка.
20:53. Женщины. Двухместные сани. 2-я попытка.
21:44. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка.
Сноуборд
12:30. Женщины. Хафпайп. Квалификация.
21:30. Мужчины. Хафпайп. Квалификация.
Фигурное катание
21:30. Танцы на льду. Произвольный танец.
Фристайл
13:00. Женщины. Могул. 2-я квалификация.
16:15. Женщины. Могул. Финал 1.
16:55. Женщины. Могул. Финал 2.
Хоккей
Мужчины
18:40. Группа В. Словакия — Финляндия.
23:10. Группа B. Швеция — Италия.