Олимпиада 2026

Лыжник сборной Норвегии покинет Олимпиаду-2026 из-за болезни

Лыжник сборной Норвегии покинет Олимпиаду-2026 из-за болезни
Комментарии

29-летний норвежский лыжник Маттис Стенсхаген покинет расположение национальной команды на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за болезни и отправится домой, сообщил врач сборной Норвегии Уве Фераген.

«К сожалению, у Маттиса появились симптомы простуды, и он уезжает домой», — приводит слова Ферагена Dagbladet.

Ранее, 8 февраля, в олимпийских соревнованиях по скиатлону 2х10 км Маттис Стенсхаген пришёл к финишу 21-м, показав самый слабый результат среди всех норвежских участников гонки.

13 февраля в рамках лыжных соревнований Олимпиады-2026 состоится мужская гонка на 10 км свободным стилем.

Календарь Олимпиалы-2026
