Кёрлинг. Швеция — Италия
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Олимпиада 2026

11 февраля главные новости спорта, ОИ-2026, фигурное катание, хоккей, КХЛ, теннис, WTA, футбол, АПЛ, Лига 1

Гуменник дебютировал на Олимпиаде, «МЮ» не смог выиграть 5-й матч подряд. Главное к утру
Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник стал 12-м в короткой программе на ОИ-2026 в Италии, «Манчестер Юнайтед» избежал поражения от «Вест Хэм Юнайтед» в 26-м туре АПЛ и не смог одержать пятую победу подряд, российская теннисистка Анна Калинская обыграла американку Эмму Наварро во втором круге «тысячника» в Дохе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Пётр Гуменник стал 12-м в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
  2. «Манчестер Юнайтед» избежал поражения от «Вест Хэм Юнайтед» в 26-м туре АПЛ.
  3. Анна Калинская обыграла Эмму Наварро во втором круге «тысячника» в Дохе.
  4. Илья Малинин с отрывом выиграл короткую программу на Олимпиаде-2026 в Италии.
  5. «Манчестер Юнайтед» не смог одержать пятую победу подряд.
  6. Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 10 февраля 2026 года.
  7. Елена Рыбакина одержала 400-ю победу на уровне WTA-тура.
  8. Дубль Энаса помог минскому «Динамо» обыграть «Северсталь» в результативном матче.
  9. «Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби в КХЛ и прервало серию из трёх поражений.
  10. «Марсель» официально подтвердил отставку Де Дзерби с должности главного тренера команды.
Топ-события среды: Олимпиада-2026, «Ливерпуль» и «Ман Сити» в АПЛ, хоккей и биатлон
