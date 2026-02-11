Гуменник дебютировал на Олимпиаде, «МЮ» не смог выиграть 5-й матч подряд. Главное к утру
Российский фигурист Пётр Гуменник стал 12-м в короткой программе на ОИ-2026 в Италии, «Манчестер Юнайтед» избежал поражения от «Вест Хэм Юнайтед» в 26-м туре АПЛ и не смог одержать пятую победу подряд, российская теннисистка Анна Калинская обыграла американку Эмму Наварро во втором круге «тысячника» в Дохе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Пётр Гуменник стал 12-м в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
- «Манчестер Юнайтед» избежал поражения от «Вест Хэм Юнайтед» в 26-м туре АПЛ.
- Анна Калинская обыграла Эмму Наварро во втором круге «тысячника» в Дохе.
- Илья Малинин с отрывом выиграл короткую программу на Олимпиаде-2026 в Италии.
- «Манчестер Юнайтед» не смог одержать пятую победу подряд.
- Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 10 февраля 2026 года.
- Елена Рыбакина одержала 400-ю победу на уровне WTA-тура.
- Дубль Энаса помог минскому «Динамо» обыграть «Северсталь» в результативном матче.
- «Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби в КХЛ и прервало серию из трёх поражений.
- «Марсель» официально подтвердил отставку Де Дзерби с должности главного тренера команды.
