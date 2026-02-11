Гуменник дебютировал на Олимпиаде, «МЮ» не смог выиграть 5-й матч подряд. Главное к утру

Российский фигурист Пётр Гуменник стал 12-м в короткой программе на ОИ-2026 в Италии, «Манчестер Юнайтед» избежал поражения от «Вест Хэм Юнайтед» в 26-м туре АПЛ и не смог одержать пятую победу подряд, российская теннисистка Анна Калинская обыграла американку Эмму Наварро во втором круге «тысячника» в Дохе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».