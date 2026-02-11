Семикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо ответил на вопрос о секретном блюде

Семикратный обладатель золотых олимпийских медалей норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, из чего состоит его рацион.

— Скажи, пожалуйста, что ты кушаешь? Может быть, у тебя есть какое-то секретное блюдо?

— Скажу, наверное, где-то через 14 дней (улыбается). Да на самом деле всё достаточно просто — мы едим здоровую пищу, очень много углеводов, и, конечно же, курица с рисом. Здесь, повторюсь, всё очень просто, — сказал Клебо в интервью Okko.

На зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии Йоханнес Клебо завоевал две золотые медали в двух гонках, победив в скиатлоне 2х10 км и в спринте 1,5 км классическим стилем.

