Олимпиада 2026

Семикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо ответил на вопрос о секретном блюде

Семикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо ответил на вопрос о секретном блюде
Комментарии

Семикратный обладатель золотых олимпийских медалей норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, из чего состоит его рацион.

— Скажи, пожалуйста, что ты кушаешь? Может быть, у тебя есть какое-то секретное блюдо?
— Скажу, наверное, где-то через 14 дней (улыбается). Да на самом деле всё достаточно просто — мы едим здоровую пищу, очень много углеводов, и, конечно же, курица с рисом. Здесь, повторюсь, всё очень просто, — сказал Клебо в интервью Okko.

На зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии Йоханнес Клебо завоевал две золотые медали в двух гонках, победив в скиатлоне 2х10 км и в спринте 1,5 км классическим стилем.

29-летний Йоханнес Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

Видео: Клебо расплакался после победы в скиатлоне на ЧМ-2025

