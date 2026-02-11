Скидки
Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Йоханнес Клебо шутливо высказался о борьбе с Беном Огденом в полуфинале спринта ОИ-2026

Йоханнес Клебо шутливо высказался о борьбе с Беном Огденом в полуфинале спринта ОИ-2026
Семикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо после выигрыша золотой медали в спринте Олимпиады-2026 ответил на вопрос о борьбе в полуфинале с американцем Беном Огденом.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Полуфинал. Забег 1
10 февраля 2026, вторник. 15:09 МСК
Окончено
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:38 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:39.7
2
Бен Огден
США
+0.9
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+6.8

— Каждый раз, когда ты финишируешь, ты очень спокоен. Но сегодня, если я не ошибаюсь, в полуфинале у тебя была небольшая проблема с американским лыжником Огденом, когда он тебя обогнал. Ты думал, что он победит?
— Да нет. Я просто следил за ним, за его формой, за тем, как он работает, за его техникой, чтобы после дать ему фидбек (улыбается), — сказал Клебо в интервью Okko.

В полуфинале лыжного спринта ОИ-2026 Клебо пришёл к финишу первым, опередив ставшего третьим Огдена на 0,6 секунды. В финальном забеге, в который американец попал как лаки-лузер, он завоевал серебряную медаль, отстав от чемпиона Клебо на 0,9 секунды.

На зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии Йоханнес Клебо завоевал две золотые медали в двух гонках, победив в скиатлоне 2х10 км и в спринте 1,5 км классическим стилем.

Календарь Олимпиады-2026
