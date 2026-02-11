Видео: обзор спринтов на Олимпиаде-2026, где Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

Во вторник, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии состоялись лыжные спринты классическим стилем у женщин и мужчин. «Чемпионат» предлагает посмотреть обзор соревновательного дня в лыжных гонках:

В женской гонке подиум составили три лыжницы из Швеции. Победу одержала Линн Сван, серебро завоевала олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг. Тройку призёров замкнула Майя Дальквист.

У мужчин выиграл норвежец Йоханнес Клебо, который стал семикратным олимпийским чемпионом после победного спринта. Второе место занял американец Бен Огден, а третье — норвежец Оскар Опстад Вике.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.