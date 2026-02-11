Скидки
Видеообзор мужской индивидуальной гонки на 20 км на Олимпийских играх — 2026

Во вторник, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии состоялась мужская индивидуальная гонка на дистанции 20 км в биатлоне. «Чемпионат» предлагает посмотреть обзор соревновательного дня:

Олимпийским чемпионом — 2026 в индивидуальной гонке стал норвежец Йохан-Олав Ботн. Второе место занял лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 француз Эрик Перро. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Стурла Холм Легрейд.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Норвежец сотворил чудо в дебютной гонке Олимпиады. Ботн мощно разобрался с Перро
