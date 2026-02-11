Скидки
Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
Йоханнес Клебо ответил на вопрос о своих конкурентах в оставшихся гонках Олимпиады-2026

Комментарии

Семикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо после выигрыша второй золотой медали на Олимпиаде-2026 из двух возможных отреагировал на вопрос о своих конкурентах в оставшихся гонках нынешних Игр.

— У тебя уже две медали из шести возможных на этой Олимпиаде. Понятно, что ты стремишься забрать все — но, быть может, назовёшь конкурента?
— Во-первых, я могу сказать, что в ближайшую пятницу будет очень непростая гонка. А если говорить про спортсменов, то все спортсмены, все лыжники очень хороши, они отлично подготовлены. Так что ближайшие гонки будут точно непростыми, и мне нужно сосредоточиться на себе в первую очередь и показать себя на все 100%, — сказал Клебо в интервью Okko.

В рамках лыжных соревнований Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо осталось провести четыре мужские гонки — 10 км свободным стилем 13 февраля, смешанная эстафета 4х7,5 км 15 февраля, командный спринт свободным стилем 18 февраля и масс-старт 50 км классическим стилем 21 февраля.

Календарь Олимпиады-2026
