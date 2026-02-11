Сноубордист из Австралии сломал шею на тренировке на Олимпиаде-2026

35-летний австралийский сноубордист Кэмерон Болтон получил серьёзную травму во время тренировки по сноуборд-кроссу на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Об этом сообщает ESPN.

Болтон получил травму в понедельник, 10 февраля, но почувствовал сильную боль лишь на следующий день. На вертолёте его доставили в больницу для обследований. Ренгтен показал два перелома шейного отдела позвоночника. Сообщается, что австралиец находится в хорошем настроении, несмотря на тяжёлую травму.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.