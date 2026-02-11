«Всё было против него». Бутырская — о выступлении Гуменника на ОИ-2026

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала выступление фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия). Гуменник идёт на промежуточном 12-м месте с результатом 86,72 балла.

«Пётр молодец, что устоял и всё сделал. Умничка! Проблем было очень много, начиная с отборочных соревнований в Пекине и заканчивая музыкой. Ты готовишься, всё уже вкатано, иногда даже не слышишь музыку, а думаешь только о том, как правильно сделать элемент, а тут другая музыка. Понятно, что катали под неё тоже. Молодец, что справился с этим. Ещё и выступал первым. Всё было против него, как говорится. Но умение сконцентрироваться и выдать, что нужно, — браво», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.