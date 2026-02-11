Бутырская: не знаю, что должно случиться, чтобы Малинин провалился на ОИ

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская считает американского фигуриста Илью Малинина абсолютным фаворитом на победу на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Все, кто увлекается фигурным катанием, ответят, что Малинин — фаворит. Не знаю, что должно случиться, чтобы он провалился и не стал золотым медалистом. Илья очень уверенно себя показывает. Сомнений в нём нет», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.